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Vali Çiftçi'den Kıbrıs Gazisi'ne Ziyaret

Vali Çiftçi'den Kıbrıs Gazisi'ne Ziyaret
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kıbrıs Gazisi Hilmi Kırtepe'yi evinde ziyaret ederek, gazilik ruhunun önemi üzerinde durdu. Ziyarette birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kıbrıs Gazisi Hilmi Kırtepe'yi evinde ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile Gazi Hilmi Kırtepe ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, gazilik ruhunun bu topraklarda yetişen nesiller arasında bir ruh birliği oluşturarak, bağımsızlığın ve hürriyetin teminatı olduğunu ifade ederek, "Ecdadımızın bıraktığı mirası devralarak, her geçen gün daha da ileriye taşıma sorumluluğunu gönülden hissediyoruz. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla bu mübarek emanete kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi korumak, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarete, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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