Vali Çiftçi, 102 Yaşındaki Nuriye Nine'yi Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sığırlı Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Nuriye Kayaoğlu Nine'yi ziyaret ederek, onunla sohbet etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sığırlı Mahallesi'nde ikamet eden 102 yaşındaki Nuriye Kayaoğlu Nine'yi ziyaret etti.
Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında; Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu eşlik etti.
Vali Çiftçi, Nuriye Kayaoğlu Nine ile bir süre sohbet ettikten sonda evden ayrıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel