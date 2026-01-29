Haberler

Vali Çiçek vatandaşın çay davetini kırmadı

Güncelleme:
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesinde bir vatandaşın çay davetini geri çevirmeyerek samimi bir ziyarette bulundu. Vatandaşlarla sıcak bir ortamda bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bir vatandaş tarafından yapılan çay davetini geri çevirmeyerek haneye misafir oldu.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek, vatandaşlarla yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Ziyaret kapsamında vatandaşla kurulan yakın temasın önemine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, devlet olarak her şartta milletin yanında olduklarını belirterek, "Hizmet anlayışımızın merkezinde insanımız var" dedi.

Ziyarete Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
