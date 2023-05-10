Vali Çiçek: 'Seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır'

Seçim Güvenliği Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Kayseri'de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İlçe Kaymakamları ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı. Vali Gökmen Çiçek, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Seçimlerin güven içerisinde yapılması ve sona ermesi için siyasi parti yöneticilerimizin, adayların ve vatandaşlarımızın katkıları bizim için önemlidir" dedi.

Polis ve jandarma teşkilatının seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmayı hassasiyetle yürüttüğünü ifade eden Vali Çiçek, "Oy verme günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimiz mesai mefhumu gözetmeden görevleri başında olacaklardır" diye konuştu.

Toplantı sonunda, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. - KAYSERİ