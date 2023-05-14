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Vali Çiçek: 'Güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz'

Vali Çiçek: "Güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz"

Yerel Haberler

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sabah başlayan oy verme işlemleriyle ilgili olarak, "Güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sabah başlayan oy verme işlemleriyle ilgili olarak, "Güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas ilçesindeki özel okulda kurulan 1327 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okul çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiçek, " Kayseri'de göreve başladıktan sonraki ilk seçimi hep beraber geçiriyoruz. Bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Kayseri'de sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarımız sorunsuz bir şekilde kurulup, seçim sorunsuz bir şekilde başladı. Çok şükür güzel bir ortamda seçimi götürüyoruz. İnşallah vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı olur. Hep beraber güzel bir seçim ortamında demokrasi bayramı şeklinde seçimi geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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