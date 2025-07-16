Vali Canbolat: '15 Temmuz'da milletimiz bir demokrasi zaferine daha imza attı'

Aydın'da düzenlenen ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programına katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, " 15 Temmuz'da halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap olarak canı pahasına meydanlara indi. Bir an bile canını düşünmeden şehit veya gazi oldu. Darbeyi bozguna uğrattı. Böylece milletimiz bir demokrasi zaferine daha imza atmış oldu" dedi.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anıldı. Vali Yakup Canbolat, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Canbolat, "952 yıl önce Malazgirt'te, 724 yıl önce Söğüt'te, 570 yıl önce İstanbul'da, 108 yıl önce de hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de Çanakkale'de vatan ve millet aşkıyla birlik ruhuyla nice destanlar yazan tarihini altın harflerle bezeyen karakteri bağımsızlık olan bir ecdadın evlatları ve mirasçılarıyız. 15 Temmuz'da yapılmak istenen darbe teşebbüsünü de yine birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf ettik. Vatan ve millet söz konusu olduğunda, milletin birlik ve beraberliği uğruna verilen bu destansı mücadele tüm dünyaya verilen en net mesaj olmuştur. Bundan 9 yıl önce 15 Temmuz'da devletin içinde yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş ve nice canlara kastetmişti. Gözü dönmüş terör örgütü üyeleri gazi meclisimiz ile diğer birçok kritik tesis ve meydanlara dolan halkın üzerine bomba ve mermiler yağdırmıştı. Ancak milletin söyleyecek bir sözü daha vardı. Halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap olarak canı pahasına meydanlara indi. Bir an bile canını düşünmeden şehit veya gazi oldu. Darbeyi bozguna uğrattı. Böylece milletimiz bir demokrasi zaferine daha imza atmış oldu. İnancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz FETÖ terör örgütünün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadele ile bir kez daha tüm dünyaya 'sakın bize dokunmayın, dostluğumuzu tercih eden bizden emin, düşmanlığımızı tercih eden ise rezil olur' mesajını verdi" dedi.

Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğini hatırlatan Vali Canbolat, "O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakteri haline getiren Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesidir. Bu kahramanlık destanında her birimi ve her ferdi ile, onurlu ve dik duruş içerisinde yer alan, vatanına, milletine ve bayrağına hayatı pahasına sahip çıkan siz değerli hemşehrilerimiz ile bizler de gurur duyduk, şeref duyduk. Başta bize bu ülkeyi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle anarken, 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'u unutmayan ve unutturmayan bu alana teşrif eden siz Aydınlı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin inşallah" diye konuştu.

Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak. - AYDIN