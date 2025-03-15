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Çorum Valisi Ali Çalgan, Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan'ı Ziyaret Etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan'ı Ziyaret Etti
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Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan ile birlikte Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan'ı evinde ziyaret ederek, gazilere olan minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Vali Çalgan, gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu vurgulayarak, 'Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır' ifadesini kullandı. Ziyarette Vali Çalgan'a bazı bürokratlar ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı da eşlik etti.

Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan'ı evinde ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan'ı evinde ziyaret etti. Gazi Rauf Özkan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Çalgan, gazilere duyulan minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Ziyarette gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, "Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Vatanseverliğin yaşayan abideleri olan sizlere şükran duygularımızı sunmak en önemli vazifemizdir. Rabbim ömrünüzü hayırlı ve bereketli kılsın. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Yapılan ziyarette Vali Çalgan'a Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Personel Yarbay Erdal Dirik ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşi ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül katılım sağladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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