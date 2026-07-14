Vali Baruş: Şehitlik Anıtı ve Mescit, Vefa ve Birlik Sembolü

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan Şehitlik Anıtı ve Hacı Ahmet Sekmen Mescidi'nin açılış törenine katıldı.

Açılış öncesinde tören alanında kurulan kürsüden vatandaşlara ve protokol üyelerine hitap eden Vali Aydın Baruş, şehitlik makamının Türk milletinin gönlünde ulaşılabilecek en yüce mertebelerden biri olduğunu vurguladı.

Bugün sahip olunan huzur ve güven ortamının temelinde şehitlerin fedakarlıkları ile gazilerin gösterdiği kahramanlığın bulunduğunu ifade eden Baruş, tüm kahramanlara minnet borçlu olunduğunu belirtti.

Güvenlik korucularımız terörle mücadelede omuz omuza çarpışıyor

Güvenlik korucularının terörle mücadeledeki stratejik rolüne dikkat çeken Vali Baruş, korucuların devletin emrinde ve emniyet güçleriyle omuz omuza önemli görevler üstlendiğini hatırlattı. Baruş, "Güvenlik korucularımızın ortaya koyduğu cesaret, fedakarlık ve kararlılık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır" diye konuştu.

Gelecek nesiller için bir vefa nişanesi

Açılışı gerçekleştirilen Şehitlik Anıtı ve Hacı Ahmet Sekmen Mescidi'nin mimari bir eserden daha fazlası olduğunu dile getiren Baruş, bu yapının gelecek nesillere vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu aktaracak tarihi bir sembol ve vefa nişanesi olduğunu kaydetti.

Programın sonunda, eserin hayata geçirilmesinde büyük pay sahibi olan Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Yunus Özkan'a, federasyon yönetimine ve katkı sunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Vali Baruş, konuşmasını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarak ve kahraman gazilere şükranlarını sunarak tamamladı.

Tören, kesilen açılış kurdelesi ve mescitte yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı