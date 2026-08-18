Vali Baruş: Tüneller ve stadyum için tüm imkanlar seferber

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentte yapımı süren Kırık, Dallıkavak ve Kop tünellerinin tamamlanması için azami gayret gösterildiğini, Kazım Karabekir Stadı'ndaki eksiklerin giderilerek stadyumun Erzurumspor'un maçlarına hazır hale getirildiğini bildirdi.

Vali Baruş, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi ve Erzurum Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Esat Bindesen ile valilik makamında bir araya geldi. Kentin güncel durumu, devam eden yatırımlar, ulaşım projeleri ve Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un durumunun ele alındığı görüşmede, şehrin geleceğine yönelik stratejik başlıklar değerlendirildi.

"Erzurum'a hizmet etmenin çabası içerisindeyiz"

Kamu kurumları tarafından yürütülen tüm projeleri yakından takip ettiklerini belirten Vali Baruş, kentin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kararlılık mesajı verdi. Baruş, "Erzurum'un potansiyelini daha ileri noktalara taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrimize hizmet etmenin derin bir çabası ve gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kadim geçmişine, tarihi ve kültürel zenginliklerine de değinen Baruş, bu mirası korurken şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek adımları da koordinasyon içinde attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a ve Erzurum halkına özel bir ilgi gösterdiğini dile getiren Baruş, merkezi yönetimin desteğiyle yatırımların hız kesmeden sürdüğünü aktardı.

Ulaşımda 3 dev proje: Kırık, Dallıkavak ve Kop Tünelleri

Şehrin ulaşım ağını kökten değiştirecek yatırımlara dikkat çeken Vali Baruş, Kırık, Dallıkavak ve Kop tünellerindeki çalışmaların öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Tünellerin tamamlanmasıyla Erzurum'un çevre illerle olan lojistik ve ulaşım bağının güçleneceğini ifade eden Baruş, bu projelerin ticari ve sosyal hayatı canlandırarak bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kazım Karabekir Stadı maçlara hazır

Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinin kentte büyük bir sinerji ve heyecan oluşturduğunu ifade eden Baruş, kulübün yeni sezonda kendi evinde oynayabilmesi için yürütülen stadyum çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Kazım Karabekir Stadı'nda kısa süre önce bizzat incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Vali Baruş, "Statta tespit edilen tüm teknik ve fiziki eksiklikler giderildi. Erzurumspor'umuzun Süper Lig karşılaşmalarını kendi sahasında, taraftarının önünde oynayabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Stadyum maçlara tamamen hazır durumdadır." diyerek mavi-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.

Görüşme, Erzurum'un kalkınma hedefleri ve kurumsal iş birliklerinin önemine yapılan vurgunun ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı