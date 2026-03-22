Vali Baruş'tan bayramda vefa ziyaretleri

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden sivil şehid Beytullah Yeşilay'ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Baruş, sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile birlikte Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İhsan Erdoğan'ın kıymetli ailesini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Baruş ve eşi, başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu. - ERZURUM

