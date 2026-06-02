Vali Baruş: 'Halkla doğrudan, samimi, şeffaf ve güven veren bir bağ kurmak her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir'

Erzurum Valisi Aydın Baruş, mülki idare amirliğinin, Türk devlet geleneğinin en köklü, en saygın ve en hayati sütunlarından birisi olduğunu ifade ederek," Kaymakamlık ise bu mesleğin temelidir" dedi.

32 ilden 150 kaymakamın katıldığı ve Erzurum Milli Eğitim Akademisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, "Kaymakamlarımız, yalnızca birer kamu yöneticisi değil; aynı zamanda görev yaptıkları her ilçede, attıkları her adımda devletimizin vakur duruşunu, adaletini, şefkatini ve kudretini temsil eden irade merkezleridir. Kaymakamlarımız, görev yaptıkları ilçelerde sadece bürokratik kademenin en üstünde yer alan yöneticiler değil, aynı zamanda topluma ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına önderlik eden, yol gösteren, rehberlik eden lider kişilerdir. Bu liderlik; güçlü bir hafızayı, yüksek bir adalet anlayışını, geniş, bir vizyon sahibi olmayı, daima gelişime ve yeniliğe açık olmayı lüzumlu kılmakta, en önemlisi de millete hizmet yolunda yorulmak bilmez bir adanmışlık ve sevda anlayışını gerekli kılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Aşkınan koşan yorulmaz" sözleri bu adanmışlığın gerektirdiği fedakarlık anlayışını veciz bir şekilde ifade etmektedir" dedi.

"Kaymakamlar topluma güven verebilen liderlerdir"

Kaymakamların, sadece mevcut olan çalışmaları koordine eden ve durumu idare eden yöneticiler olmadığını vurgulayan Vali Baruş, "Kaymakamlarımız, aynı zamanda, görev yaptıkları ilçede devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı layıkıyla temsil eden, halkla sağlıklı iletişim kurabilen, milletin ayağına giderek dertlerini dinleyen ve bu dertlere çözüm yöntemleri bulabilen, toplumda barış ve huzuru temin eden, herhangi bir kriz veya afet halinde idareyi ayakta tutabilen ve topluma güven verebilen liderlerdir. Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap eden Kaymakamlarımız, yaklaşık üç yıl adaylık süreleri boyunca, görev alanlarıyla ilgili mevzuatın öğrenilmesi ve meslek büyükleri yanında uygulamaların yerinde görülmesi ve İlçelerde vekil olarak çalışarak Kaymakamlık mesleğinin deneyimleme fırsatı bulmaktadırlar. Bu donanımlarıyla mesleğe hazırlanan Kaymakamlarımız asil olarak ilçelerde görev başladıklarında bu bilgi, uygulama tecrübesi ve deneyimlerden istifade etmekle birlikte, her gün değişen toplumsal sorunlar ve iletişim imkanları nedeniyle kendilerini güncellemek, lider kişiler olarak yeni gelişmelere karşısında kendilerini yenilemek durumundadırlar. Özellikle hasas bölgelerde görev yapan kaymakamlarımızın hizmet içi eğitim yoluyla bu yenilenmeyi gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Mülki amirlerin şeffaflığı, erişilebilirliği ve hesap verebilirliği değerli"

Vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyeti ve devlete olan güveninin sağlamlığının devletin gücünün en somut göstergesi olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, "Dijitalleşen ve iletişim kanallarının akıl almaz bir hızla dönüştüğü dünyamızda, halkla doğrudan, samimi, şeffaf ve güven veren bir bağ kurmak her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Çünkü günümüz vatandaşı, yalnızca hizmet alan bir konumda değil; hizmetin kalitesini sorgulayan, haklarını bilen ve taleplerini net ifade eden aktif bir paydaş konumundadır. Sosyal medyanın bir şikayeti dakikalar içinde binlere taşıyabildiği bu dönemde, mülki amirlerin şeffaflığı, erişilebilirliği ve hesap verebilirliği hem ahlaki hem de idari bir zorunluluktur. Bu nedenle, seminer kapsamında ele alınacak olan "toplumsal dinleme ve geri bildirim mekanizmaları" "kriz yönetimi ve iletişimi" "kamusal yaşamda davranış kuralları" "sosyal media kullanımı, algı yönetimi ve dezenformasyonla mücadele" başlıkları altında edineceğiniz bilgilerin toplumla sağlıklı bir iletişim kurmanızda sizlere çok değerli kazanımlar sağlayacağı aşikardır" diye konuştu.

Seminerdeki önemli başlıklara dikkat çekti

Vali Aydın Baruş, daha sonra şöyle konuştu, "Diğer taraftan, seminer kapsamında yer alan; "Terörsüz Türkiye" "Bağımlıkla Etkin Mücadele" "Güvenlik Yönetiminde Koordinasyon ve Okul Güvenliği Yönetimi" başlıkları altında yapılacak değerlendirme ve bilgilendirmelerin de toplumsal hassasiyet içeren konularda, sahada yapacağınız çalışmalarda, alacağınız tedbir ve gerçekleştireceğiniz uygulamalarda size rehberlik edecek bilgileri ve tecrübe paylaşımlarını dikkatle takip edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu eğitim programının hazırlanmasında emeği geçen İçişleri Bakanlığımızın değerli yöneticilerine, tecrübe ve bilgi birikimleriyle bu programa katkı sağlayan değerli eğitmenlerimize ve hocalarımıza, seminere katılan kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin faydalı ve verimli geçmesini diliyor, Erzurum'umuzun tarihi dokusunun ve manevi ikliminin bu seminere iştirak eden kaymakamlarımız için ilham verici hatıralar bırakmasını diliyorum" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı