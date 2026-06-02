Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in (30), düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı.

Türkan Biçer, 25 Mart'ta nişanlısı Fatih Özşen (46) ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen gözaltına alındı. Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken, Fatih Özşen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin daha önce dosyaya giren bina içi güvenlik kayıtlarının ardından, olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Biçer'in düşmeden önce balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı. 

BALKONDA ASILI KALMIŞ

Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü görüldü. Biçer'in nişanlısıyla binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada yer aldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
