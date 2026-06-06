Haberler

Vali Baruş, Horasan'da

Vali Baruş, Horasan'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Horasan'da Kaymakamlık ziyareti yaparak ilçenin durumu ve projeler hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Horasan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Baruş, ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz'dan kapsamlı bilgi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?

En sonunda çıldırdı: Maça mı geldiniz?
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! Kabul ettiler
Kanser hastası babayı yıkan haber: İki çocuğunu yan yana defnetti

Kanser hastası babayı yıkan haber
Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti

Samimi halleri çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncudan itiraf geldi
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü