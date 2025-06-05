Vali Aygöl, tebrik çiçeklerini şehit ailelerine gönderdi

Tunceli'de göreve başlayan Vali Şefik Aygöl, tebrik çiçeklerini şehit ailelerine gönderdi.

Hafta başında Tunceli'de göreve başlayan Şefik Aygöl'e hayırlı olsun amacıyla çok sayıda çiçek gönderildi. Vali Aygöl, çiçeklerin 58'ini il merkezi ve ilçelerde bulunan şehit ailelerine yolladı.

Vali Aygöl çiçeklere eklediği notta, "Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor; bu mübarek gün vesilesiyle daima yanınızda emrinizde olduğumu gönülden ifade ediyorum" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ