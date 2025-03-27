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Vali Aygöl, Polislerle Sahur Programında Bir Araya Geldi

Vali Aygöl, Polislerle Sahur Programında Bir Araya Geldi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görev yapan polislerle sahur yaparak, onların özverili çalışmalarına teşekkür etti. Programda İl Emniyet Müdürü ve diğer emniyet amirleri de yer aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'nde görev yapan polislerle sahur yaptı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve emniyet amirlerinin de katıldığı programda Vali Aygöl, polislerle sohbet ederek onların özverili çalışmalarına vurgu yaptı. Gecesini gündüzüne katarak halkın güvenliği için çalışan tüm emniyet güçlerimize şükranlarımı sundu. Görev başındaki polisler, bu anlamlı ziyaret ve sahur programı için Vali Aygöl'e teşekkür etti. Gece, yapılan dualarla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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