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Vali Aygöl, Milletvekili Çelik'in Kayınpederinin Cenaze Törenine Katıldı

Vali Aygöl, Milletvekili Çelik'in Kayınpederinin Cenaze Törenine Katıldı
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in kayınpederi Fuat Aydınlı'nın cenaze törenine katılarak başsağlığı diledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in kayınpederinin Fuat Aydınlı hayatını kaybetti. Fuat Aydınlı'ın cenazesi ilçeye bağlı Karaağaç Köyü'nde kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Acı gününde Çelik'i yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Vali Aygöl, Milletvekili Çelik'e başsağlığı dileyerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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