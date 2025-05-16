Vali Aygöl, Cuma Geleneğini Sürdürüyor

Vali Aygöl, Cuma Geleneğini Sürdürüyor
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cuma namazının ardından vatandaşlara şifalı pilav ikramında bulundu ve esnaflarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, her Cuma günü olduğu gibi bu hafta da geleneği sürdürerek vatandaşlara şifalı pilav ikramında bulundu.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Aygöl, Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek pilav dağıtımını gerçekleştirdi.

Vali Aygöl, külliye çevresindeki esnafları da ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Esnafın sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aygöl, çay ikramı için teşekkür etti.

Bilecik'te birlik ve beraberliği pekiştiren bu gelenek, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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