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Vali Aygöl, 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Vali Aygöl, 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki 100. Yıl Atatürk İlkokulu ziyaretinde öğrencilere ve öğretmenlere eğitimdeki kalite ve desteklerin önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, öğrencilerle sohbet eden Vali Aygöl, onların hedeflerini ve hayallerini dinleyerek eğitimin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerle de görüşen Vali Aygöl, eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Vali Şefik Aygöl, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada; "Eğitime verilen destek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" ifadelerini kullandı. Ziyaret, öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı olurken, öğretmenlerin de eğitimde sürdürülebilir kalite hedefleri çerçevesinde desteklenmesine yönelik adımların altı çizildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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