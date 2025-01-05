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Vali Aydoğdu, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Ailesini Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın baba ocağını ziyaret etti. Vali Aydoğdu, şehidin ailesine Türk bayrağı takdim ederek, her zaman yanlarında olacaklarını ve şehidin ruhunun şad olması dileğinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki baba ocağına ziyaretinde bulundu.

Şehidin annesi Medeha Ay ve babası Atilla Ay ile bir süre görüşen ve kendilerine Türk bayrağını takdim eden Vali Aydoğdu, "Sizler bize, aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman sizlerin yanındayız. O artık ebedi istirahatgahı cennet bahçesinde. Emanetlerini canımızdan aziz bileceğiz. Ruhu şad olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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