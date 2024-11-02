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Vali Aydoğdu, Kızılay Haftası'nda Öğrencilerle Buluştu

Vali Aydoğdu, Kızılay Haftası'nda Öğrencilerle Buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kızılay Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek, onların geleceği için devletin desteklerini vurguladı. Aydoğdu, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün önemine değinerek öğrencilere başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Rumeysa Sena Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve Kızılay Erzincan Şube Başkanı Bülent Yavuzer ile birlikte, Kızılay Haftası münasebetiyle öğrencilerle bir araya geldi.

Katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Sizler ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarısınız. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Devletimizin tüm imkanları sizin umutlarınıza, geleceğinize destek için seferber. Sizler el ele verdikçe güçlenecek, yardımlaştıkça ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Programın hazırlanmasında Kızılay Erzincan Şube Başkanı Bülent Yavuzer ve emeği geçen tüm Kızılay çalışanları ile gönüllülerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, sadece ülkemizde değil, dünyada da dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaşatan Türk Kızılay'ı çalışanları ve gönüllülerinin Kızılay Haftası'nı kutlayarak, başarılar diledi.

Programın son bölümünde, öğrencilere hitaben yazdığı mektubu ve çeşitli hediyeleri öğrencilere takdim eden Vali Aydoğdu daha sonra Ardıçlı Gölü kenarında öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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