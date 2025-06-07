Vali Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayalini gerçekleştirdi

Vali Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayalini gerçekleştirdi
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Erzincan Valisi Aydoğdu, Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan'ın eşi Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı pilot olma hayalini gerçekleştirerek, onun gökyüzü sevdasını gerçeğe dönüştürdü.

Erzincan Valisi Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayalini gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, arife günü Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan ve eşi Nurcan Kağan'a (63) ziyarette bulundu. Aydoğdu, ziyaret sırasında Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı hayalini öğrendi. Gençliğinde pilot olma arzusu bulunduğunu anlatan Nurcan Kağan, ailesinin müsaadesiyle bunu gerçekleştiremediğini fakat bu hayalinin kalbinde hep yaşamaya devam ettiğini Aydoğdu'ya söyledi. Vali Aydoğdu'nun girişimleriyle Nurcan Kağan'ın gökyüzü sevdası gerçeğe dönüştü.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Bir ömrün içten dileği kokpite taşındı, babadan kalan 'olmaz', yürekten bir 'oldu'ya dönüştü.' - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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