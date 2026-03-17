Vali Aydoğdu, Erzincan'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent protokolünün de yer aldığı programda, şehit yakınları ve gaziler aileleriyle birlikte aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de huzur ve güven ortamının şehitler ve gaziler sayesinde sağlandığını vurgulayan Aydoğdu, "Biz şayet cennet vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa bunu elbette aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Şehitler için rahmet, gaziler için sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulunan Aydoğdu, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Vali Aydoğdu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başta İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba olmak üzere katkı sunanlara şükranlarını iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Tüm dünyanın konuştuğu o kadınlar İstanbul'a iniş yaptı
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt

Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail'in iddiasını doğruladılar! İran'da bir üst düzey kayıp daha
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!