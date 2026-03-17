Vali Aydoğdu, Erzincan'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent protokolünün de yer aldığı programda, şehit yakınları ve gaziler aileleriyle birlikte aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de huzur ve güven ortamının şehitler ve gaziler sayesinde sağlandığını vurgulayan Aydoğdu, "Biz şayet cennet vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa bunu elbette aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Şehitler için rahmet, gaziler için sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulunan Aydoğdu, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Vali Aydoğdu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başta İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba olmak üzere katkı sunanlara şükranlarını iletti. - ERZİNCAN

