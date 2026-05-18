Vali Aydoğdu'dan gençlere umut dolu mesaj

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın milletin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Aydoğdu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adımın, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmasının yanı sıra gençlere emanet edilen büyük bir medeniyet tasavvurunun da ilanı olduğunu ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Türkiye'ye güçlü bir istikamet kazandırdığını vurgulayan Aydoğdu, bu mirasın ilim, teknoloji, üretim ve yüksek ahlak anlayışıyla geleceğe taşınması gerektiğini kaydetti.

Gençlere seslenen Aydoğdu, Erzincan'ın her köşesinde çalışan, üreten ve hayal kuran gençleri gördükçe geleceğe dair umutlarının arttığını belirtti.

Aydoğdu, Erzincan gençliğinin köklerinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli rol üstleneceğini ifade ederek, Erzincan'ın vatan sevgisi ve kardeşlik iklimiyle önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Vali Aydoğdu, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - ERZİNCAN

