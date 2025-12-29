Haberler

Vali Aslan şehit polis Turgut Külünk'ün ailesini yalnız bırakmadı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün ailesini ziyaret etti.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı.

Şehidin Yalı Mahallesi'nde bulunan baba ocağı, Vali Selçuk Aslan tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Vali Aslan, şehidin annesi Kevser Külünk ve babası Aydın Külünk'e taziyelerini ileterek, sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Aslan, konuşmasında vatan uğruna canlarını feda eden kahraman polisleri rahmetle anarak, şehit Turgut Külünk ile birlikte şehadete eren polis memurları İlker Pehlivan ve Yasin Koçyiğit'e bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Ziyaret, duaların edilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
