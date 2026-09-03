Bartın'da Fındık Hasadı: Rekolte 14 Bin Tona Ulaştı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, köylüler ve protokol ile birlikte fındık hasadına katıldı. Fındık toplarken kokarca böcekleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan Vali Arslan, "Geçmiş yıllarda 12 bin ton ürün hasat edilirken, bu yıl 14 bin ton hasat bekliyoruz Bartın'da. Kokarca ile daha da iyi mücadele edebilirsek, bizimle birlikte tüm fındık üreticileri de kokarca ile mücadele edebilirse hasadın daha da artacağı kanaatindeyiz" dedi.

Bartın'ın merkezine bağlı Arıönü köyünde gerçekleştirilen tarla gününde fındık hasadı yapıldı. Programa katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan İl Tarım Müdürü Murat Türkmen, il protokolü, tarla sahipleri ve köylülerle birlikte fındık topladı. Vali Arslan, yapılan ilaçlama ve mücadele çalışmalarına rağmen fındık bahçesinde bulunan kokarcalar nedeniyle zor anlar yaşadı. İl Tarım Müdürü Murat Türkmen ve fındık üreticileri, Vali Arslan'a fındığın olgunlaşma ve hasat dönemi nedeniyle son günlerde ilaçlama yapılamadığını söyleyerek kokarcaların sebebini açıkladı. Renkli görüntülere neden fındık bahçesinde yüksek verim ise üreticinin ve katılanların yüzünü güldürdü.

Rekolte arttı

Vali Arslan, Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi Bartın'da da devam eden kokarca böceğine rağmen fındık rekoltesinde artış olduğunu söyledi. Arslan, "İlimizin en önemli ürünlerinden olan fındığın 2026 yılı hasadını yapmak üzere tarla günü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ürün hasadımızın, önceki yıllara göre oldukça verimli olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda 12 bin ton ürün hasat edilirken, bu yıl 14 bin ton hasat bekliyoruz Bartın'da. Kokarca ile daha da iyi mücadele edebilirsek, bizimle birlikte tüm fındık üreticileri de kokarca ile mücadele edebilirse hasadın daha da artacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Kokarca mücadele yoğun bir şekilde sürüyor

Vali Nurtaç Arslan, Bartın'da hem ilaçlama, hem de kokarcaların katili samuray arı gibi yöntemlerle iki ayrı mücadelenin de sürdüğünü hatırlatarak, "Özellikle ilimizde, ilimizde ve ilimizi de içerisine alan Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz kokarca mücadelesi var. Bu kokarca böceği maalesef başta fındık olmak üzere bir çok, bitkiye, meyveye, sebzeye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Üreticilere topyekun mücadele çağrısı

Kokarca böceğinin ürünün kalitesini ve verimliğini etkilediğini vurgulayan Arslan, tüm üreticilerini kokarcaya karşı mücadele etmesi için çağrıda bulundu. Arslan, "Üreticilerimizden beklentimiz, bizlere kokarcayla mücadele konusunda destek olmalarıdır. Tek başına bakanlımızın ve Tarım Müdürlüğümüzün tek başına mücadele etme şansı yok. Bunu hepimiz biliyor. Tüm üreticilerimizin, çiftçilerimizin bizlere destek olması, kokarcaya karşı birlikte mücadele etmemiz büyük önem taşıyor. Sezonun sonu itibariyle kışlaklara geçecek kokarca zararlısı. Bu noktadan sonra da kışlak mücadelesine tekrar başlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Vali Arslan, 1 Eylül'den itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da fındık alımına başladığını da kaydetti.

Hasadın ardından Vali Arslan ve beraberindekiler köy sınırları içerisinde bulunan Mugada Sahilinde ise köydeki diğer üreticilerle ile buluştu. Üreticiler, Vali Arslan ve beraberindeki protokole çeşitli yöresel ürünlerden ikram ederek, hediyeler verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı