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Vali Ali Hamza Pehlivan AFAD Başkanlığına atandı

Vali Ali Hamza Pehlivan AFAD Başkanlığına atandı
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AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, görevine başladı. Devir teslim töreni, önceki başkan Vali Okay Memiş'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan görevine başladı.

Afad Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesi'ne gelerek görevine başladı. AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "MGK Genel Sekreterliği'ne atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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