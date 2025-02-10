Vali Ali Hamza Pehlivan AFAD Başkanlığına atandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan görevine başladı.

Afad Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesi'ne gelerek görevine başladı. AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "MGK Genel Sekreterliği'ne atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA