Vali Ali Çelik'ten Şehit Er Halit Tatlı'nın ailesine ziyaret

Hakkari Valisi Ali Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ile birlikte Şehit Er Halit Tatlı'nın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Gazi Mahallesi'ndeki ziyarette; şehidin eşi Helim Tatlı, kardeşleri Gazi Tatlı ile Şeref Tatlı ve diğer aile bireyleriyle bir araya gelen Vali Çelik, aileyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vali Çelik, 1995 yılında Şemdinli ilçesi Ortaklar Karakolu'na yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Şehit Er Halit Tatlı başta olmak üzere tüm aziz şehitleri dualarla yad etti. Şehitlere duyulan minnet ve saygıyı bir kez daha dile getiren Vali Çelik, şehit ailesinin talep ve beklentilerini dinleyerek devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Vali Çelik, her konuda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tatlı ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - HAKKARİ

