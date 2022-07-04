Vali Ali Çelik: "Her konunun takipçisiyiz" Vali Ali Çelik, hafta sonu programı çerçevesinde Pullar köyü Yeşilyayla Mahallesi'nde, 11 çevre köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Ali Çelik, hafta sonu programı çerçevesinde Pullar köyü Yeşilyayla Mahallesi'nde, 11 çevre köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Ali Çelik'e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz eşlik etti. Talepleri dinleyen Vali Çelik, iletilen sorunların birçoğuna yerinde çözüm üretirken süreç isteyen konuların en hızlı şekilde çözümü için takipçisi olacağını söyledi. Misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür eden Vali Çelik, "Her konunun takipçisi olacağız. Sorunların çözümü, ihtiyaçların giderilmesi için devletimizin imkanları dahilinde elimizden geleni yapacağız" dedi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Musa Yılmaz Yerel Haberler

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