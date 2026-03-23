Vali Aktaş, AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ( Afad ) yürüttüğü eğitim ve saha çalışmaları ile ilgili Vali Dr. Naci Aktaş'a bilgilendirme yapıldı.

Vali Aktaş, AFAD'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında kurum yöneticilerinden bilgi aldı. Ziyarette kurum yöneticileri Vali Aktaş'a personel durumu, araç envanteri, arama-kurtarma faaliyetleri, İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile eğitim ve gönüllülük çalışmaları konusunda detaylı bir sunum yaparak, kurumun 7 gün 24 saat esasına göre görevinin başında olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

