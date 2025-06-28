Vali Aksoy'dan şehit için taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit olan Hava Pilot Albayı İsmail Haldun Maden için taziye mesajı yayımladı.

Üzücü haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit için bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR