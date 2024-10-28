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Vali Akbıyık'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Akbıyık'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu milletçe yaşadıklarını açıkladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu milletçe yaşadıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı "kurtuluş ve istiklal" ateşiyle başlayan mücadele, Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış; böylece Türk milletinin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Tarihin şafağından beri var olan milletimizin tarih içindeki büyük yolculuğunun en önemli anlarından birinde ona yepyeni bir hayatiyet kazandıran, yepyeni ufuklar açan Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir hamle ve tarihimizdeki en köklü dönüşümdür. 29 Ekim 1923'te, sadece bir rejim değişikliği yapılmamış, aynı zamanda bir milli devlet kurulmuştur. Türk milleti, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, kendi geleceğine sahip çıkmış ve tarih sahnesinde yeniden yerini almıştır. Cumhuriyetimiz anlamını ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle ve büyük bir imanla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olmasından almaktadır. İnsanlık tarihi, milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak irade ve inançla kendi geleceğini tayin ettiği anlara çok nadir şahit olmuştur. Cumhuriyet, Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Cumhuriyet, Türk milletini uygar toplumlar arasında saygın bir konuma taşımıştır. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Devlet halkın devletidir; üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. "Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir." İlkesi, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyetin meşruiyeti ve gücü, ortak tarih ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanır. Bu özellikleri ile Cumhuriyet geçmişten geleceğe uzanan gönüllü bir beraberliktir. Cumhuriyet, milli gayret ve azmin eseridir. Milletimiz, bugün, hür ve bağımsız olarak, çağdaş uygarlığın onurlu bir ortağı olarak ayaktadır. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen kahramanlarımızı ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı İdris Akbıyık 29 Ekim

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