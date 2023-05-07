Vali Akbıyık, aşiret liderleriyle halay çekti

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jirki aşireti kanaat önderi Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman'ın düğün törenine katılarak aşiret liderleriyle halay çekti.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün töreninde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar da Vali Akbıyık'a eşlik etti. Vali ve beraberindekiler; aşiret liderleri, kanaat önderleri ve aşiret mensupları tarafından davul zurna ile karşılandı. Miting alanına dönüşen düğün töreninde Vali Akbıyık, alana güçlükle ulaştı. Vali Akbıyık, Hazım Adıyaman ve Iraklı Mahana Abdollahi çiftine mutluluklar diledi.

Vali Akbıyık; Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Hakkari Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş ve diğer aşiret liderleriyle halay çekti. Yurt içi ve yurt dışından 5 bine yakın davetlinin katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Damadın babası Necman Adıyaman ve Sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiler.