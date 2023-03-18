Vahap Seçer: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gösterdiği Hedefte Yürüyen Yöneticileriz"

Düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, Mersin milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende, Vali Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gedik, Başkan Seçer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Tuncer tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bir öğrenci tarafından okunan şiirin ardından ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer konuşma yaptı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığınca belirlenen bir subay tarafından da günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi ve Vali Pehlivan tarafından Şehitlik Defteri imzalandı.

Okunan duaların ardından protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktılar.

BAŞKAN SEÇER: "HALKIN MÜCADELESİNİN DÜNYAYA MAL OLMUŞ ZAFERİ"

Mersin Şehitliği'nde, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, "Çok özel bir gün. Birincisi; Çanakkale Zaferi'nin 108 yıl önce o günkü koşullarda, Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında o topraklarda Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e bütün bir halkın mücadelesinin aslında dünyaya mal olmuş bir zaferi. Bugün aynı zamanda Şehitler Günü olarak şehitlerimizi yad ediyoruz, mekanları cennet olsun. Bu topraklarda bağımsız bir millet olarak yaşıyorsak, bir vatanımız varsa, bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa, ezan dinmiyorsa o şehitlerimiz sayesinde. Onlara olan görevimizi Türk milleti olarak yerine getirmekle mükellefiz. Bunu bizim hem insani hem vicdani hem de vatani vazifemiz olarak değerlendirmek lazım" dedi.

"BU ÜLKENİN BÜTÜN HALKININ BİRBİRİNE SIMSIKI BAĞLI OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olabilmesi için birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Seçer, "Bu ülkenin doğudan batıya, kuzeyden güneye yaşayan bütün halkının birbirine sımsıkı bağlı olması gerekiyor. Birlik, beraberlik, birbirimize sevgi, saygı, vatan sevgisi kavramlarını ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevgisini kalbimizin en derinliklerine yazmalıyız, beynimize kazımalıyız ki bu düşünceyle, bu duyguyla hayatımızı sürdürelim ve ülkemizin de ilelebet yaşamasına vesile olalım" diye konuştu.

"ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ HEDEFTE YÜRÜYEN YÖNETİCİLERİZ"

Başkan Seçer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte yürüyen yöneticileriz. Duygularımız, düşüncelerimiz, azmimiz, çalışmalarımız bu yönde. Türkiye'miz çok daha güzel günleri görecek, çok daha güçlü konuma gelecek. Huzurun, sevginin, saygının, refahın tüm yurt sathına yaygın olduğu, çok daha güzel günlere kavuşacak. Bu tabi ki bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve azmimiz sayesinde olacak."