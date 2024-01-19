Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir'in 'Veli Buluşması' Etkinliğine Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 'Veli Buluşması' etkinliğine katılım sağlayarak ailelerle bir araya geldi. Eğitimli bir toplumun çocukları eğitmekten geçtiğine dikkat çeken Seçer, 5 yıl önce göreve geldiklerinde öncelikli uygulamalarından birinin eğitime kaktı sunmak olduğunu söyleyerek, "5 yılda 10 kat daha fazla aileye ulaşan, çok daha kaliteli eğitim sunan, sadece eğitim değil, çocuğun ruhuyla, mutluluğuyla psikolojisiyle, ilgilenmek için muazzam bir kadro kurduk. Belediyemizin bünyesinde 350'den fazla öğretmenimiz var" dedi.

Buluşmada, Büyükşehir'in Mersin Merkez'deki Çilek, Hal, Halkkent, Kazanlı, Özgürlük, Turgutreis ve Turgut Türkalp mahallelerinde yer alan toplam 7 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde çocukları Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan öğrencilerin velileri yer aldı. Buluşmaya, Başkan Seçer'in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğretmenler ve aileler katıldı.

SEÇER: "BİZLER SİZİN YETEMEDİĞİNİZ YERE YETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Vahap Seçer, konuşmasında, ailelerin en büyük önceliklerinin çocuklarının mutluluğu olduğunu söyledi. Anne ve babaların, çocukları için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Seçer, ailelerin yetemediği durumlarda da devletin yetişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bizler, devletin bir kurumuyuz, belediyeyiz. Sizlerin bize aktardığı vergilerle sizlere hizmet ediyoruz. Siz bize oy veriyorsunuz. 'Vahap Seçer güvenilir ve sağlam bir insan. Gece-gündüz Mersin için çalışıyor, Mersinli hemşehrilerine hizmet ediyor. Biz oyumuzu ona verelim, paramızı da ona teslim edelim.' diyorsunuz. Bana gelen kaynak sizin paranız. Ben de vicdanlı, hakka ve hukuka inanan bir insan olarak o paraya halel getirmeden bu görevi yapmak zorundayım. Bizler sizin yetemediğiniz yere yetmeye çalışıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"5 YILDA 10 KAT DAHA FAZLA AİLEYE ULAŞAN BİR KADRO KURDUK"

Eğitimli bir toplumun, çocukları eğitmekten geçtiğine dikkat çeken Seçer, "Çocuklarımızı daha iyi eğitip, her birinin ileride bu memleketin iyi bir yurttaşı olmaları, ülkeye, vatana, insana ve dünyaya yarar sağlamaları için eğitmemiz lazım. Toplumlara ne geliyorsa cehaletten gelir. Cehalet çok büyük bir hastalıktır. Cehalet eğer topluma sirayet etmişse ve bunun önlemini almıyorsanız, bu çok tehlikeli bir hastalıktır. Süratle toplumu sarar ve çürütür. Onun için 'Eğitim' diyoruz" diye konuştu.

5 yıl önce göreve geldiklerinde öncelikli uygulamalarından birinin de eğitime kaktı sunmak olduğunu hatırlatan Seçer, "5 yılda 10 kat daha fazla aileye ulaşan, çok daha kaliteli eğitim sunan, sadece eğitim değil, çocuğun ruhuyla, mutluluğuyla, psikolojisiyle, çocukluktan gençliğe geçtiği o yaşların oluşturabileceği depresyon ve psikolojik sorunlarla ilgilenmek için muazzam bir kadro kurduk. Belediyemizin bünyesindeki eğitim merkezlerinde, meslek edindirme kurslarında ve diğer alanlarda 350'den fazla öğretmenimiz var" dedi.

"DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞIN ÇOCUĞUNUN DA EN İYİ EĞİTİMİ ALMAK HAKKIDIR"

7 bin öğrencinin Büyükşehir'in kurs merkezlerinde eğitim gördüğünü belirten Seçer, amaçlarının her bir çocuğun iyi bir meslek sahibi olması ve geleceğini kurabilmesi olduğunu söyledi. Eğitimde fırsat eşitliğini öncelediklerinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Geliri iyi olan bir yurttaşın çocuğunun iyi eğitim alması hakkıysa, düşük gelirli vatandaşın çocuğunun da devletin desteğiyle en iyi eğitimi almak hakkıdır. Bizim sağladığımız bu. Geliri iyi aile çocuğunu dershaneye gönderiyor. Olmayan ne yapacak? Olmayana belediye ve devlet bakacak."

"ÇOCUKLARIN DAHA BAŞARILI VE SOSYAL OLMASI İÇİN EMEK HARCIYORUZ"

Velilerle iletişimi de çok önemsediklerini söyleyen Seçer, "Ev ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Velileri düzenli olarak aramak, sormak, onlarla gönül bağı kurmak önemli. Biz vazifemizi yaparız. Karşımızdaki bizim yurttaşımızdır, bir insandır, bir robot değildir. 'Dersi verdik bitti' değil. Ararız, sorarız, onun dertleriyle dertleniriz, mutluluğuyla mutlu oluruz. Bizim anlayışımız bu" dedi. Deneme sınavları, testler ve kaynak kitap desteklerinin yanı sıra öğrencilere sosyal hayatlarının canlanması için de etkinlikler düzenlediklerini anlatan Seçer, "Başarı sadece notların yüksekliği değildir. Bir insan mutluysa, huzurluysa, yüzü gülüyorsa mutludur, başarılıdır. Mutsuz insan başarısızdır. Çocuklarımızı anlamak lazım" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 'BAYRAM PAKETİ' UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ramazan Ayı'nda geleneksel olarak ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteğinde bulunduklarını hatırlatan Seçer, yeni bir uygulama ile Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara destek paketi vereceklerini duyurdu. Seçer, "Arkadaşlarıma; 'Ramazan kolisi dağıtıyorsunuz, bayram başlamadan 1 gün önce bu insanlara birer de Bayram Paketi dağıtın. Ramazan kolisini verin ama bayrama girerken de vatandaşlarıma içinde şeker, kolonya ve çay bulunan bir de Bayram Paketi'ni başkanlarından gönderin' dedim" diye konuştu.

"MERSİN BAŞKAN'INI 2019'DA BULMUŞ, BIRAKIN ADAM DEVAM ETSİN"

Mersin'de yaşayan herkesin kentine sahip çıkmasını isteyen Seçer, "Bu kenti ben yönetiyorum ama benimle beraber sizler de hem yönetin hem de sahip çıkın. Bakın belediye daha güzel hizmetler veriyor. Başkanınız olarak bunu sizden istiyorum. Ben 5 yıl daha buradayım bir yere gittiğim yok. 31 Mart'ta seçim var ama ben buradayım. Bazen düşünüyorum, diyorum ki; 'Ya bu kadar yorgunluğa gerek yok. Bu kadar adaylar yorulacak, birçok masraf birçok emek ne gerek var.' Mersin Başkan'ını 2019'da bulmuş, bırakın adam devam etsin. Zaten işini gücünü yapıyor. Kimse kendini yormasın, gerek yok" dedi.

"VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasında Büyükşehir'in sosyal politikalarından da bahseden Seçer, Refakatçi Evi, Evde Bakım Hizmetleri, Hamile Bakım Sütü, El Bebek Gül Bebek, Halk Kart ve Mahalle Mutfağı gibi projelerin vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran çok önemli çalışmalar olduğunu belirtti. Seçer, "Her şey yol, bina değil. Önce vatandaşımızın karnı tok mu, hasta mı, acısı var mı diye bakacağız. Acın var, karnın da aç ve bakanın da yoksa neyleyim yolu, binayı, parayı pulu… Vatandaşımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Çocuklar için önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, "Çocuklarımıza süt dağıtımı yapıyoruz, bunu da önemsiyorum. Hayvansal protein önemli, atıştırmalık çerezleri daha çok gelir düzeyi düşük mahallelerin okullarında dağıtıyoruz. Eğitimde geçen yıl 36 bin öğrenci Mersin'de ilköğretime başladı. 18 bininin 'İlk Çantam Projesiyle'; içerisinde kalemi, defteri, resim defteri, boyalı kalemi olan çantaları Vahap Başkanları çocuklarına hediye olarak gönderdi. Bu her yıl da devam edecek" dedi.

" 'ÇORBACI' DEDİLER, BİR DE 'FIRINCI VAHAP' DESİNLER NE YAPAYIM?"

Vatandaşların acılı gününde yanlarında olmak istediklerini ve cenaze hizmetleri verdiklerini belirten Seçer, "Taziye Evi geleneği olan mahalleler var. Şu ana kadar Halkkent'e yaptık, Hal'de, Turunçlu'da ve Mevlana'da yapımı devam ediyor. Şu anda Kurdali'de bir temel atacağız. Belediye olarak Taziye Evi kültürü olan mahallelere süratle bunları yapıyoruz" diye konuştu.

Cenaze hizmetleri kapsamında Büyükşehir'in pişirim fırınında pişen lahmacunları cenazenin ilk günü verdiklerini söyleyen Seçer, "Bizden 50 kişilik yemek alabilir. Buralarda biliyorsunuz gelenektir ve lahmacun ikram edilir. Biz pişirim fırını bile kurduk. Çorba dağıttık, 'Çorbacı' dediler. şimdi fırın açtık, bir de 'Fırıncı Vahap' desinler ne yapayım?"dedi.

"VATANDAŞIMIN EN KÜÇÜK ACISINI DİNDİRMEK BENİM BOYNUMUN BORCUDUR"

61 noktada vatandaşlara çorba ikramı yaptıklarını da hatırlatan Seçer; verdikleri hizmetin öneminden söz ederek, "İşçi sabah kalkıyor 04.00'te çıkıyor. Bu kadının, bu adamın karnı aç. Orada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin araçları var. İşçi fabrikaya, çocuğu da okula gidecek. Hemen apar topar çantasını alıyor, karnı aç bir şekilde evden çıkıyor. Zaten karınca kararınca harçlık verebiliyorlar ve belki gidip bir simit alamıyor. Bu yüzden bu tür hizmetler önemli" dedi.

"METROYU DA YOLU DA PARKI DA YAPIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşların en küçük ihtiyacında onların yanında olarak acılarını dindirmesinin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Ben Büyükşehirim; çorba, yemek, taziye bilmem; yol, metro ve park yaparım.' diyemeyiz. Metroyu da yolu da parkı da yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. O iş ayrı, bu iş ayrı. Ona da para ayırırız. Ama öncelikli olarak vatandaşımızın acısıyla acılanırız, dertleriyle dertleriniz, mutluluğuyla da mutlu oluruz. Mutluluğu ne kadar paylaşırsak o kadar artırırız; acıyı, derdi, tasayı da ne kadar paylaşırsak o kadar azaltırız, bizi o kadar az etkiler."

Program, Rehberlik Sunumu'nun ardından sona erdi.