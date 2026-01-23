Uzungöl'de "Kış Festivali" Coşkusu

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de bu yıl ilki düzenlenen "Kış Festivali" başladı.

Trabzon'nun gözde turizm merkezi olan Uzungöl'de üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek olan Uzungöl Kış Festivali bugün kapılarını açtı.

Festival programı yöresel sanatçıların sahne almasıyla başlarken daha sonrasında ise kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında Karadeniz geleneklerinden Kalandar Gecesi canlandırılırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Festival hakkında bilgi veren 1. Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan, herkesi festivale beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Festival harika gidiyor. Kalandar ekibimizle beraber sahneye doğru yürüyeceğiz. Meşale yürüyüşümüz var. Birinci gün harika geçiyor. Konserlerle devam edeceğiz. İkinci ve üçüncü gün için herkesi buraya bekliyoruz. Lütfen kış lastikleriyle gelsinler. Biraz da sıkı giyinsinler. Biraz soğuk. Ama her şekilde ateşlerimiz yanıyor. Sıcak çorbamız, köftemiz, salatamız, yemeğimiz, her şeyimiz var. Sıcak çaylarımız ve kahvelerimiz de var."