Uzmanlar, okula yeni başlayan çocuklar için uyarılarda bulundu

Uzmanlar, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala bu yıl ilk defa okula giden ve uyum sorunu yaşayan çocuklar için uyarılarda bulundu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Psikolog Muhammed Ali Bakış, uyum haftasıyla birlikte okula yeni başlayan çocuklarda enerji kaybı, isteksizlik, iştahsızlık, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetlerin okul fobisinin belirtileri olduğunu açıkladı. Okul fobisinin ilk günlerden başladığını belirten Uzman Psikolog Bakış, okul korkusu yaşayan çocukların geçmiş zamanında anne, baba, tutum ve davranışlarına bağlı olarak geliştiğini belirtti. Çocuklarda görülecek hastalıklara karşı dikkat çeken Bakış; "Bu yüzden çocukta okula gitme korkusu ya da okul zamanı geldiğinde baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Bu okul fobisini işaret eden belirtilerdir. Bu tür belirtiler görüldüğünde çocuğun mutlaka psikolojik destek alması gerekiyor çünkü bu bir tanıdır. Tanıyı koyduktan sonra anne babayla ilgili tutum ve davranışlarıyla ilgili mutlaka bir sorun olduğunu gösterir. Çocuk okula gitmek istemediği zaman ne yapmamız gerekiyor? Bazen çocuk okula gider, okulda ağlamaya başlar, hemen ne yaparlar? Anne babayı çağırırlar, anneyi çağırırlar ve çocuğunuzu alıp götürmenizi isterler. Çünkü çocuk okulda duramaz. Bu şekilde yapıldığı zaman çocuğun mutlaka okulda kalması gerekiyor. Çocuk ağladı diye onu okuldan almamak gerekiyor. Anne ona yakın bir yerde bir müddet bekleyebilir. Çocuk her ağladığında onu okuldan alınması yanlış olur. Çocuk her ağladığında okuldan alınırsa pekiştirilmiş olur. Bu da tedaviyi olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Anne babaların dikkat etmesi gereken en önemli husustur. Anne, baba, tutum ve davranışlarına bağlı olduğu için çocuk bağımlı büyümüş anne ve babasıyla, daha çok annesiyle bağımlı olduğu için okula adapte olamıyor, uyum sağlayamıyor. Bunun en büyük problemi budur. Yani çocuk annesine bağımlı olduğu için annesinden kopamıyor haliyle okula da uyum sağlayamıyor. O yüzden bu şekilde bir durum ile karşılaşılırsa mutlaka uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor" dedi. - SİİRT