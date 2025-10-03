Uzman Uyardı: Şişmiş Lityum Piller Büyük Tehlike Taşıyor

Lityum pillerin özellikle notebook ve tablet gibi cihazlarda yaygın şekilde kullanıldığını belirten bilgisayar tamircisi İsmail Demirkapı, ürün hataları veya yanlış kullanımda ciddi tehlikeler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de elektronik tamir sektöründe faaliyet gösteren İsmail Demirkapı şişmiş pillerin cihazlarda kullanılmasının büyük risk taşıdığını dile getiren Demirkapı, kullanıcıların yan sanayi ve kalitesiz ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Lityum pillerin kısa devre yapması halinde şiştiğini ve adeta patlamaya hazır bomba haline geldiğini ifade eden Demirkapı, bu durumun hem cihaz hem de kullanıcı için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

"Şişmiş piller notebooklarda kullanılmamalı"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İsmail Demirkapı, "Lityum piller enerji olmayan yerlerde işe yarıyor ama ürün hatası olduğunda kısa devre yapıyorlar ve şişiyorlar. Adeta patlamaya hazır bomba haline geliyorlar. Biz şişmiş pilleri notebook cihazlarda kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çin işi yan sanayi ürünlerden de uzak durulmasını öneriyoruz" dedi.

"Elektrikli araçlarda da büyük risk var"

Aynı tehlikenin elektrikli araçlar için de geçerli olduğunu belirten Demirkapı, "Bu piller iğne veya tornavida ucu gibi herhangi bir iletkenle temas ettiğinde yanıyor. Lityum bataryalı araba kullanıcıları da büyük kazalarda bataryaları elektrik aldığı zaman patlamaya hazır bir bombanın içerisinde oturmuş oluyorlar. Öyle bir yangından da çıkma, kurtulma şansımız yok" diye konuştu.

"Daha sağlam korumaya ihtiyaç var"

Demirkapı, "Bizim için o teknolojiyi henüz tam anlamıyla muhafaza ettiklerini düşünmüyorum. Bu pillerin dış ünitelerinin darbe almayacak şekilde sağlam bir malzeme ile korunması, izole edilmesi gerekiyor. Sonuçta herkesin canı kıymetli" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR