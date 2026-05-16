Kıyaslama boşanmayı bulaştırıyor

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, insanların sosyal çevrelerinin referanslarını alarak olumlu ya da olumsuz hareket edebildiğini söyleyerek, "Arkadaş gruplarında boşanma olduğunda kıyaslama başlıyor" dedi.

Sosyal çevredeki ikili ilişkilerdeki davranışların sosyal bir izin gibi görüldüğünü söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Daha çok beklenti farklılıkları, kültürel uyumsuzluklar, iletişim kopuklukları, saygı ve sevgi eksiklikleri, beklentilerin farklı olması gibi birçok sebepten boşanmaları bugün gündemimizde konuşuyor oluyoruz. Burada çevresel faktörleri aile ve arkadaş olarak ayırabiliriz. Şimdi ailevi çok fazla müdahale olduğunda biz boşanmayı çok daha hızlı bir şekilde gündeme getirebiliyoruz. Burada ailelerin beklentileri, ailelerin kurduğu hayatlar farklı olduğunda, dinamikler değiştiği zaman boşanmalar daha gündeme gelen bir konu haline geliyor. Bu yüzden ailelerin de aslında hoşgörülü bir ortamda çok da fazla müdahale etmeden gençlere, yeni evlenen çiftlere aslında çok da fazla müdahaleden ziyade destek oldukları bir noktadan yaklaşmalarını öneriyoruz. Arkadaşsal bazda ise daha fazla sosyal çevremizin artık arkadaşlarımızın bize referans olma noktasında ilerlediklerini görüyoruz. Yani yakın çevremiz bizi bir karar alırken, evlenirken de boşanırken de referans olma noktasında çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyorlar. Bu yüzden nasıl ki yakın arkadaşlarımız evlenirken bizim de evlilik kararı almamızın süreci hızlanıyorsa, onlar çocuk yaparken bizim de çocuk düşüncemiz hızlanıyorsa aynı şekilde yakın arkadaşlarımız, çevremiz boşanma gündemini getirdiğinde bu bizim ilişkilerimizde de yansıyan konuştuğumuz bir nokta haline geliyor oluyor. Çünkü benim yakın arkadaşım boşanmayı gündeme getirdiğinde benim için zihnimde şu oluşmaya başlıyor. 'Evet zor ama sürdürülebilir bir ilişkiydi bu'. O zaman bitebilir de aslında diye baktığımız bir norm değişikliği görüyoruz. Yine aynı şekilde burada bulaşan şey boşanmadan ziyade ilişkiye bakış açısı bulaşıyor. Yani ben ilişkimde zaten mutsuzsam, ilişkimde aslında iyi de olmadığım, tatmin de olmadığım bir ilişki yaşıyorsam yakın arkadaşlarımdan herhangi birinin boşanmış olması ya da boşanmaya karar veriyor olması aslında benim için sosyal bir izin almış gibi oluyor ve cesaretin bulaştığını görüyoruz burada ve zaten içimizde var olan duygunun aslında dışarıya karşı bir karar mekanizmasıyla hızlandığını görebiliyoruz" dedi.

"Boşanmalardaki kıyaslamalar kişileri düşündürüyor"

Hamurcu, kıyaslamaların ve karşılaştırmaların çiftleri boşanma noktasında düşündürdüğünü söyleyerek, "Yine kıyaslamalar, karşılaştırmalar başlıyor ve bu noktada da çiftler arasında bir taraf boşanırken yani bir arkadaş grubu boşanırken kişiler şunu düşünmeye başlıyor. Ben neden bu evlilikteyim, ben neden hala bu ilişkiyi sürdürüyorum diye kendi ilişkisini daha eleştirel bir yerden sorgulamaya başladıklarını da görüyoruz. İşte bu yüzden aslında boşanmadan ziyade ilişkiye duyulan bakış açısını, yani kişilerin kendi gerçekliklerini daha görünür hale getirme potansiyelini, yani aslında biraz daha yüzleşme cesaretini arkadaşların teşvikiyle olduğunu, yakın çevredekilerin teşvikiyle olduğunu burada gözlemlemekteyiz. Burada çünkü neyi kıyasladığımız önemli. Yani boşanmaya olan bakış açımızdan ziyade benim ilişkime olan bakış açımı kıyaslamaya başladığımda evet bu durum zaten halihazırda mutsuz evlilikler için daha hızlı bir boşanma süreci olabilir. Şimdi burada ayırmamız gereken bir nokta var. Evet bazı ilişkiler için bu iyi bir nokta olabilir çünkü kişi farkında olmayabilir, sağlıklı bir yerde olduğunu düşünüyor olabilir ve kıyaslama yaparak kendi arkadaş çevresindeki sorunları görerek kendi ilişkisini sorgulayıp mutsuz ve halihazırda nasıl devam ettireceğini düşündüğü bir noktada çıkış kapısı olabilir. Ama bazı durumlarda da kişiler için geçici bir dönem olabilir ve bu geçici dönem sonucunda sadece dış etkiyle alınmış bir karar olur ve bu da ne yazık ki olumsuz ve istemediğimiz bir tablo olur. Bu yüzden burada çok önemli bir soru var. 'Benim ilişkim gerçekten ne durumda?' sorusunu kişilerin kendi ilişkisine sormalarını ve cevaplarını dışarıda değil içeride aramalarını beklemekteyiz. Çünkü bu kendi ilişkileri için en sağlıklı nokta olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

