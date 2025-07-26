Uzman Diyetisyen Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme Önerilerinde Bulundu

Uzman Diyetisyen Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme Önerilerinde Bulundu
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzman Diyetisyen Sidar Bezeng, yaz mevsiminde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, su tüketimini artırma ve hafif tatlılara yönelme tavsiyesinde bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artarken, beslenme alışkanlıklarının da mevsime uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Uzman Diyetisyen Sidar Bezeng, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Bezeng, özellikle Diyarbakır gibi sıcak bölgelerde yaşayanların su tüketimini artırmaları gerektiğini belirterek, "Günlük su tüketimimizi, mevcut miktara ek olarak en az bir litre artırmalıyız. Bu, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında geliyor" dedi.

Tatlı tercihleri konusunda da uyarılarda bulunan Bezeng, yaz mevsiminde ağır, yağlı, şerbetli tatlılar yerine; sütle yapılmış, meyve ile tatlandırılmış hafif tatlıların tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etti. Bezeng ayrıca, gün içindeki öğünlerde ağır, yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Yemek menülerimizde salata, meyve gibi hafif besinlere yer vermeliyiz. Bu şekilde hem sağlığımızı koruruz hem de sıcak havalarda günü çok daha rahat geçiririz" ifadelerini kullandı.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Ustada satış danışmanı olan Mehmet Emin Turan ise en çok tercih edilen tatlının soğuk baklava olduğunu ifade etti. Turan, "Havalar çok sıcak olduğu için soğuk baklavada hem sütlü hem de soğuk olduğu için en çok satılan ürünümüz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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