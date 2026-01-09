Haberler

Hozat'ta Uzman Çavuş Yunus Can'a anlamlı takdir

Hozat'ta Uzman Çavuş Yunus Can'a anlamlı takdir
Tunceli'nin Hozat ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Yunus Can, karakolundaki ihtiyaçları kendi tazminatıyla karşılaması nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kaymakam Yasin Gürkan, Can'ın bu davranışını takdir ederek onu onurlandırdı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Yunus Can, görev yaptığı karakolda sergilediği sorumluluk ve duyarlılık nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Daha önce Zap, Hakurk ve Metina gibi zorlu bölgelerde sözleşmeli er olarak görev yapan Yunus Can, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Uzman Çavuş rütbesiyle Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Dalören Karakolu'nda görevine devam ediyor. Görev yaptığı karakoldaki nöbet kulelerinden birinin ihtiyaçlarını kendi tazminatıyla karşılayan Can'ın bu yaklaşımı, görev bilincinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Uzman Çavuş Yunus Can, sergilediği bu duyarlı davranış nedeniyle Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Özden tarafından başarı belgesiyle taltif edildi.

Kaymakam Gürkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimiz güçlü, her türlü imkanımız var. En iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında bir kardeşimizin, bir uzman çavuşumuzun bu şekilde düşünerek kendi cebinden, maaşından, kazanmış olduğu tazminattan böyle bir hayır işleyerek gelecek nesillere bırakması bizim çok hoşumuza gitti ve kendisini İlçe Jandarma Komutanımız ile beraber başarı belgesiyle taltif etmek istedik. Onure etmek istedik. Jandarma Teşkilatı adına, Türk Milleti adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsunlar" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
