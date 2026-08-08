Haberler

Gölbaşı'na Yeni Jandarma Komutanı

Gölbaşı'na Yeni Jandarma Komutanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe jandarma komutanı olarak atanan Üsteğmen Zülfikar Orçan, görevine resmen başladı. Kayseri Kocasinan'daki görevinin ardından atanan Orçan, ilçede asayiş ve güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi ve bölgenin huzurunu sağlamak için çalışacak.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe jandarma komutanı olarak atanan Üsteğmen Zülfikar Orçan, göreve resmen başladı.

Üsteğmen Zülfikar Orçan, önceki görevini yürüttüğü Kayseri Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ardından Gölbaşı ilçesine atandı. Üsteğmen Zülfikar Orçan'ın göreve başlamasıyla birlikte ilçe genelinde asayiş ve güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Üsteğmen Orçan, görevi süresince bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına odaklanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Tarihi anlaşma herkesin dilinde! Bu fotoğraf komşuyu çok rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt