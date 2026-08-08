Gölbaşı'na Yeni Jandarma Komutanı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe jandarma komutanı olarak atanan Üsteğmen Zülfikar Orçan, görevine resmen başladı. Kayseri Kocasinan'daki görevinin ardından atanan Orçan, ilçede asayiş ve güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi ve bölgenin huzurunu sağlamak için çalışacak.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe jandarma komutanı olarak atanan Üsteğmen Zülfikar Orçan, göreve resmen başladı.
Üsteğmen Zülfikar Orçan, önceki görevini yürüttüğü Kayseri Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ardından Gölbaşı ilçesine atandı. Üsteğmen Zülfikar Orçan'ın göreve başlamasıyla birlikte ilçe genelinde asayiş ve güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.
Üsteğmen Orçan, görevi süresince bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına odaklanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı