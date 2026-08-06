Sivaslı mühendisten Üsküp'te türkü sürprizi

Balkan ülkelerinden Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gezi için giden Sivaslı bilgisayar mühendisi, Üsküp caddelerinde seslendirdiği ' Sivas'ın Yollarına' türküsü ile büyük beğeni topladı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gezi için giden bilgisayar mühendisi ve müzisyen Bekir Çelik, yanından hiç ayırmadığı sazı ile Üsküp sokaklarında Sivas'ın Yollarına türküsünü seslendirdi. Görenleri hem şaşırtan hem eğlendiren Çelik, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

"Dinleyiciler tarafından çok beğenildi"

Seslendirdiği türkünün büyük beğeni aldığını söyleyen Bekir Çelik, "Bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıldır da hobi olarak müzisyenlik yapıyorum. Kendi sazımla Balkan turunda Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir Sivaslı olarak 'Sivas'ın Yollarına' türküsünü seslendirdim. Dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Herkes çok güzel tepkiler gösterdi. Sonrasında ben de şahsi sosyal medya hesabımda görüntüleri paylaştım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı