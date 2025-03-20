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Üsküdar Harem'de Şiddetli Rüzgar Balıkçı Teknesini Batırdı

Üsküdar Harem'de Şiddetli Rüzgar Balıkçı Teknesini Batırdı
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Üsküdar Harem'de kuvvetli rüzgar nedeniyle su alarak batan bir balıkçı teknesi dron ile görüntülendi. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Üsküdar Harem'de, şiddetli rüzgarın etkisiyle su alan bir balıkçı teknesi battı. Batan balıkçı teknesi dron ile görüntülendi

Geçtiğimiz gün özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Üsküdar Harem'de bağlı bulunan bir balıkçı teknesi de kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalara yenilerek su alıp battı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tekne adeta suya gömüldü. Burun kısmı görülen ve kurtarılmayı bekleyen tekne dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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