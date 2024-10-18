Üye Girişi
Haberler

Uşak Valisi Naci Aktaş'tan Muhtarlar Günü Mesajı

Uşak Valisi Naci Aktaş'tan Muhtarlar Günü Mesajı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların devletle vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Muhtarlığın hem devlet hizmeti hem de gönüllülük esasına dayanan bir görev olduğunu belirterek, muhtarların fedakar çalışmalarını takdir etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Muhtarların devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, "Geçmişten günümüze yenilenerek aktarılmış, köklü geçmişiyle demokrasinin ilk halkasını oluşturan, vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız; yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhtarlık görevi, sadece bir devlet görevi değil aynı zamanda gönüllülük esasıyla yürütülen kutsal bir vazifedir. Muhtarlarımız, zaman mefhumu gözetmeksizin devletimizin sahadaki eli, gözü ve sesi olarak seçilmiş oldukları mahallerinde, köylerinde kimin bir şeye ihtiyacı var, kim darda en iyi bilen çalışma arkadaşlarımızdır. Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız, yaptıkları fedakar çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedir. Yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olarak yerine getirdikleri bu önemli görevde devletimiz, sunduğu tüm imkanlarla bu önemli vazifenin icrasında muhtarlarımızın destekçisidir. Bizlerin kapısı da kıymetli muhtarlarımıza her zaman açıktır." dedi.

Kurumlar arasında önemli köprü olduğunu vurgulayan ve muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Vali Aktaş, "Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen hizmetlerden yararlanabilmesi için kurumlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören, başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhtarlar Günü

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan çetesi soruşturması Mayıs 2023'te ihbarımızla başladı, hastanelerin birimlerine kapatma cezası uygulandı

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.