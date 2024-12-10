Uşak Valisi Naci Aktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Uşak Valisi Naci Aktaş, "Türkiye köken, inanç, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin milyonlarca insana yardım elini uzatarak tüm mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu dünyaya göstermektedir" dedi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde bir mesaj yayınladı. Vali Aktaş'ın mesajında; "Bugün, insan haklarının korunması ve güvence altına alınması, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması ve insanlık suçu işleyenlerin hukuka hesap vermesinin önünü açan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 76. yıl dönümünü idrak ediyoruz" dedi.

İnsan haklarının devletin her zaman temel ilkeleri olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, "İnsana saygı ve insan haklarının korunması, asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüzün ve köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir. Bu kapsamda ülkemiz, bu husustaki hassasiyetini göstererek gerek Birleşmiş Milletler'in kurulmasında gerekse İnsan Hakları Evrensel Bildirinin imzalanmasında öncü ülkelerden biri olmuştur. Bu tutum, Devlet ve Millet olarak insani değerlerin korunması ve insan hakkı ihlallerine karşı duruşumuzun açık ve net biçimde beyanıdır. Ülkemiz; köken, inanç, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin milyonlarca insana yardım elini uzatarak tüm mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu dünyaya göstermektedir." dedi.

İnsan hakları için her zaman Filistin halkının yanında olduklarını ve bu desteğin kararlıkla devam edeceğinin altını çizen Vali Aktaş, "Özellikle Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında, Filistin halkının haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz destek, kararlılıkla devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da medeniyetimizin mirası olan insana saygı, sevgi, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerimizle birlikte tüm çalışmalarımızı "şeffaflıkla", "hukuka ve etik değerlere" bağlı olarak, "hesap verilebilirlik" ilkesine dayanarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti; "Bu vesile ile milletimizin ve tüm dünya insanlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor; savaşların yaşanmadığı, çocukların öldürülmediği ve tüm mazlumların huzura ve barışa kavuştuğu bir gelecek diliyorum." dedi. - UŞAK