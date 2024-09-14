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Uşak Üniversitesi Rektörü'nden Mevlid Kandili Kutlama Mesajı

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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mevlid Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümünü anarak, bu geceyi tefekkür ve yeni başlangıçlar için fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti. Rektör Savaş, insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mevlid Kandili dolasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yayımlamış olduğu mesajda; Mevlid Kandili, insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran, rahmetin, merhametin, mazlumların Peygamberi, Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümüdür. Bu kutlu geceyi kapsamlı bir tefekkür ve yeni bir başlangıç için fırsat bilmeli, Rabb'imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini kutlar, bu mübarek gecenin, birliğimize, beraberliğimize ve tüm insanlığa rahmet, huzur ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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