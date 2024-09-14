Uşak Üniversitesi Rektörü'nden Mevlid Kandili Kutlama Mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mevlid Kandili dolasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yayımlamış olduğu mesajda; Mevlid Kandili, insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran, rahmetin, merhametin, mazlumların Peygamberi, Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümüdür. Bu kutlu geceyi kapsamlı bir tefekkür ve yeni bir başlangıç için fırsat bilmeli, Rabb'imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini kutlar, bu mübarek gecenin, birliğimize, beraberliğimize ve tüm insanlığa rahmet, huzur ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı. - UŞAK