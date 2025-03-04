Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Uşak'ta Nüfus Müdürlüğü, Vatandaşlara İkametlerinde Hizmet Verdi

Uşak'ta Nüfus Müdürlüğü, Vatandaşlara İkametlerinde Hizmet Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 1-28 Şubat tarihleri arasında hizmette aksama yaşamaması için 253 vatandaşın ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvurularını aldı. Proje, sağlık problemi, engellilik durumu ve yaşlılık gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlara yönelikti.

Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı personellerce nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için 1 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında 253 vatandaşın ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvuruları alındı.

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı personellerce 'Siz bize gelemezseniz, Biz size geliriz' projesi kapsamında 1 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında merkeze bağlı Kabaklar, Muharremşah, Güre, İlyaslı, Üçkuyular, Zahman, Karakuyu ve Aktaş köylerinde 253 vatandaşın ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvuruları alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
img

Alanyaspor-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
img

Son hali sevenlerini üzdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.