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Uşak'ın Eşme ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Görmüş, Vali Ergün'ü ziyaret etti

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Görmüş, Vali Ergün'ü makamında ziyaret etti. Vali Ergün, yeni atanan Kaymakam Görmüş'e başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Görmüş, Vali Ergün'ü makamında ziyaret etti.

2 Temmuz 2024 tarihli 32 bin 590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar (Mülki İdare Amirleri) Kararnamesi ile Mardin ilinin Mazıdağı Kaymakamı iken Eşme Kaymakamlığına atanan Mustafa Görmüş, Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Vali Turan Ergün, Eşme ilçesine yeni atanan Kaymakam Mustafa Görmüş ile bir süre sohbet ettikten sonra hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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