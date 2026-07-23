Urla açıklarında drone destekli denetim: Yasa dışı trol avcılığına geçit yok

(İZMİR) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı ekiplerince Urla açıklarında drone destekli denetimde, trol avcılığına kapalı sahada yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen balıkçı teknesi hakkında yasal işlem uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında drone destekli ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Karantina Yarımadası ile Kalabak açıklarında trol avcılığına kapalı sahada yasa dışı trol avcılığı yaptığı belirlenen bir balıkçı teknesi drone görüntüleriyle tespit edildi.

İhlalin belirlenmesinin ardından tekne hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün deniz ekosisteminin korunması, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Müdürlük yetkilileri, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, denetimlerin denizlerde, karaya çıkış noktalarında ve satış yerlerinde etkin bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA