Ürgüp Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Süt Dağıtıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, kasabada yaşayan çocuklara süt ikramında bulunuyor. Eylül ayından itibaren beldede yaşayan 2, 3 ve 4 yaşındaki tüm çocuklara ücretsiz süt ikram ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Ateş; 'Çocuklarımız daha sağlıklı büyüsün diye, kasabamızda yaşayan 2-3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar için, Eylül ayından beri, her hafta 2'şer litre süt temin ediyoruz. Yavrularımız afiyetle içsinler' dedi. Başkan Ateş; 'Eğitim ve öğretime her alanda desteğimiz artarak devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Her zaman Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadesinde bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, kasabada yaşayan çocuklara süt ikramında bulunuyor.

Eylül ayından itibaren beldede yaşayan 2, 3 ve 4 yaşındaki tüm çocuklara ücretsiz süt ikram ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Ateş; "Çocuklarımız daha sağlıklı büyüsün diye, kasabamızda yaşayan 2-3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar için, Eylül ayından beri, her hafta 2'şer litre süt temin ediyoruz. Yavrularımız afiyetle içsinler" dedi.

Başkan Ateş; "Eğitim ve öğretime her alanda desteğimiz artarak devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Her zaman Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu. - NEVŞEHİR