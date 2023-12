Haberler ›› yerel ›› Ürgüp Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Süt Dağıtıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, kasabada yaşayan çocuklara süt ikramında bulunuyor. Eylül ayından itibaren beldede yaşayan 2, 3 ve 4 yaşındaki tüm çocuklara ücretsiz süt ikram ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Ateş; 'Çocuklarımız daha sağlıklı büyüsün diye, kasabamızda yaşayan 2-3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar için, Eylül ayından beri, her hafta 2'şer litre süt temin ediyoruz. Yavrularımız afiyetle içsinler' dedi. Başkan Ateş; 'Eğitim ve öğretime her alanda desteğimiz artarak devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Her zaman Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadesinde bulundu.